Mercato - OM : La succession de Mandanda dictée par Nagelsmann ?

Publié le 7 mai 2021 à 1h30 par D.M.

Courtisé par l'OM et l'AS Monaco, Alexander Nübel voudrait s'entretenir avec le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, avant de trancher sur son avenir.

Agé de 36 ans, Steve Mandanda est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Une donnée qui n’a pas échappé à Pablo Longoria, désireux de renforcer le poste de gardien de but. A en croire la presse allemande, le président de l’OM aurait activé plusieurs pistes et notamment celle menant à Alexander Nübel. Doublure de Manuel Neuer au Bayern Munich, le portier de 24 ans manque cruellement de temps de jeu sous les ordres d’Hansi Flick. Toutefois avec le prochain changement d’entraîneur, Nübel espère relancer sa carrière en Bavière.

Nübel voudrait discuter avec Nagelsmann avant de prendre une décision