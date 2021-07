Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La solution aux problèmes de Longoria, c’est lui !

Publié le 31 juillet 2021 à 17h30 par A.C.

Pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, Nemanja Radonjic pourrait bien relancer ce mercato estival.

Dès le début, Pablo Longoria s’est montré très actif sur le mercato. Le président de l’Olympique de Marseille a su répondre aux attentes de Jorge Sampaoli... mais se retrouve désormais bloqué ! S'il a été facile d’acheter, la mission ventes semble plus compliquée, puisque le seul véritable gain est le départ de Hiroki Sakai vers les Urawa Reds pour 1,5M€. « Sur les postes d'extracommunautaires, les quatre sont couverts avec Luan Peres, Luis Henrique, Gerson et Benedetto » a expliqué Longoria, en conférence de presse. « Même si on voulait faire une opération avec un extracommunautaire on ne pourrait pas. On doit s'adapter ». Il se trouve justement que Sampaoli aurait réclamé une dernière recrue et elle est extracommunautaire ! Il s’agit de Cristian Pavon, qui ne souhaite pas prolonger avec Boca Juniors et qui voudrait retrouver Sampaoli à l’OM. La solution semblait pouvoir venir d’une vente de Dario Benedetto, dont le contrat se termine en juin 2023, mais les choses ne se passent pas comme prévu. TNT Sports a en effet annoncé que les négociations avec Sao Paulo, la piste la plus chaude pour l’attaquant de l’OM, seraient tombés à l’eau.

Longoria veut vendre Radonjic pour recruter Pavon