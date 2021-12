Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La révélation de Valère Germain sur son départ avorté de l’OM !

Publié le 3 décembre 2021 à 1h15 par T.M.

Si Valère Germain a attendu la fin de son contrat pour quitter l’OM, l’attaquant, aujourd’hui à Montpellier, aurait pu faire ses valises bien avant.

En rejoignant l’OM, Valère Germain a réalisé l’un de ses rêves. Toutefois, pour l’attaquant, cela n’a clairement pas été tout rose sur la Canebière. En effet, le Français était dans le collimateur des fans marseillais, qui l’ont vivement critiqué à chacune de ses apparitions. Mais malgré ces difficultés, Germain est resté jusqu’à la fin de son contrat, en juin dernier.

« Ça ne s’est pas fait à la fin… »