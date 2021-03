Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine star du projet McCourt déjà ciblée par Sampaoli ?

Publié le 24 mars 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Récemment nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli se pencherait déjà sur le prochain mercato estival et semble déjà vouloir frapper fort. En effet, le technicien argentin aurait coché le nom d’Arturo Vidal et voudrait attirer le milieu de terrain chilien de l’Inter Milan dans le projet McCourt.

Avec la nomination de Pablo Longoria à la présidence et l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, le projet McCourt peut donc débuter pleinement son deuxième chapitre. Un nouveau tandem qui aura pour objectif de remettre le club phocéen sur les bons rails afin de retrouver les hauteurs du classement de la Ligue 1 dans les années à venir. Mais pour débuter, à quoi faut-il s’attendre pour le mercato estival 2021 ? Sampaoli a récemment botté en touche sur le sujet en conférence de presse : « Si j’ai reçu des garanties pour le recrutement ? Ça relève du moyen terme. Tout d'abord on s'attelle au travail de diagnostic de l'équipe pour bien finir le championnat. Après, à moyen terme nous allons travailler avec le président et on saura où recruter mais dans un premier temps, il s'agit de faire progresser l'équipe rapidement », a indiqué l’entraîneur de l’OM. Et pourtant…

Sampaoli cible Arturo Vidal

Depuis maintenant quelques jours, le nom d’Arturo Vidal (33 ans) est très régulièrement évoqué du côté de l’OM, une tendance encore confirmée ce mercredi par Calciomercato.com. Une piste amorcée par Jorge Sampaoli lui-même, qui avait dirigé le milieu de terrain de l’Inter Milan par le passé en sélection du Chili. D’ailleurs, de son côté, le Corriere dello Sport a indiqué que le club nerazzurro était disposé à laisser partir Vidal l’été prochain, ce dernier n’ayant jamais vraiment réussi à s’imposer depuis son arrivée l’été dernier. La mission de l’OM s’annonce néanmoins délicate, puisque Flamengo et Galatasaray auraient également coché le nom de l’ancien joueur du FC Barcelone. Et ce n’est pas tout…

L’OM a-t-il vraiment les moyens ?

En effet, l’OM doit faire face à de sérieuses difficultés financières depuis plusieurs mois, ce qui devrait fort logiquement limiter sa marge de manœuvre sur le marché des transferts l’été prochain alors qu’Arturo Vidal perçoit un salaire annuel de 6M€ par an. Il faudrait donc que l’Inter accepte de libérer son milieu de terrain, et que ce dernier accepte des sacrifices financiers pour venir retrouver Jorge Sampaoli à l’OM. Autant de conditions qui laissent donc pour le moment place au doute quant à la faisabilité du dossier Vidal, mais Sampaoli aura probablement des moyens de persuasion…