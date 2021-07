Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine recrue du projet McCourt devrait bien être…

Publié le 27 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Prêté ces six derniers mois à l’OM, Pol Lirola fait l’objet de négociations intensives entre le club phocéen et la Fiorentina pour une nouvelle collaboration la saison prochaine. Et Pablo Longoria confirme plus que jamais son intérêt dans ce dossier.

Alors qu’il est arrivé au terme de sa période de prêt à l’OM en juin dernier et que le club phocéen n’était pas en mesure de payer les 12M€ relatifs à son option d’achat, Pol Lirola est retourné à la Fiorentina cet été. Pablo Longoria ne lâche pas le latéral droit espagnol pour autant, et il en a même fait une priorité pour son recrutement estival, souhaitait continuer leur collaboration puisque Lirola s’était imposé comme un joueur indispensable du onze de Jorge Sampaoli. Et le président de l’OM se montre serein sur ce dossier...

« Les négociations sont en cours »