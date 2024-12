Mercato - OM : La presse italienne relance le feuilleton Pogba !

Axel Cornic

A 31 ans, Paul Pogba est prêt à débuter sa deuxième carrière après sa suspension pour dopage. Et quoi de mieux que l’Olympique de Marseille, où le milieu de terrain pourrait se relancer et briller sous les yeux d’un certain Didier Deschamps, dans l’optique d’une Coupe du Monde 2026 qui approche à grands pas ?

Il y a encore quelques années, n’importe quel club aurait sauté sur l’occasion en voyant Paul Pogba libre de tout contrat. Mais beaucoup de choses ont changé dans la vie et la carrière du Champion du monde 2018, qui a multiplié les blessures, les polémiques et a surtout été suspendu pour dopage. Il faudra donc qu’il choisisse très bien la prochaine étape de sa carrière, avec RMC Sport qui assure que son objectif sur le court terme serait de retrouver l’équipe de France.

« Un souffle nouveau au sein de l'OM ? Longoria est conquis par Benatia, futur directeur sportif ? ⚽️ »

Pogba tenté par l’OM

Dans cette optique, la meilleure solution pourrait bien être en Ligue 1, avec un OM qui a notamment réussi à convaincre Adrien Rabiot il y a quelques mois. RMC explique d’ailleurs que l’international français ne serait pas insensible à l’intérêt marseillais, même si au sein du club on assure que pour le moment il n’y aurait eu aucun contact direct avec Pogba et son entourage. A noter que tout récemment, Rabiot lui a envoyé un message au micro de DAZN, déclarant notamment : « S'il veut venir, c'est avec grand plaisir ».

Une tentative devrait être faite

De l’autre côté des Alpes, on confirme cette tendance ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, des sources au sein de l’OM n’auraient pas démenti les différentes spéculations autour de Paul Pogba, sans toutefois parler encore de véritables négociations. Une tentative devrait être faite, mais ce dossier est loin d’être simple, surtout parce que le milieu de terrain avait un salaire de 11M€ à la Juventus.