Mercato - OM : La presse italienne annonce un transfert à 5M€ !

Axel Cornic

L’été prochain sera crucial pour l’Olympique de Marseille, qui pourrait commencer un nouveau projet avec le successeur de Jean-Louis Gasset. Le président travaille déjà sur l’avenir et en Italie on a glissé un nouveau nom pour le mercato estival marseillais, avec le défenseur central cap-verdien Logan Costa du TFC.

Depuis son arrivée en 2020 au poste de directeur du football, Pablo Longoria nous a habitué à des sessions de mercato très agitées à l’OM. Celle de cet été ne devrait pas faire exception, puisque plusieurs dossiers chauds pourraient se présenter.

OM : Gasset évite déjà une catastrophe pour le mercato ? https://t.co/tz4fCxCg6i pic.twitter.com/eQ0ioevasK — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

L’OM chasse en Ligue 1

C’est le cas en défense, avec par exemple les contrats de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot qui se terminent en juin 2025. Ainsi, le président de l’OM aurait déjà pris les devants et s’intéresserait à, un défenseur central de Ligue 1. Il s’agirait selon Il Corriere dello Sport de Logan Costa, l’un des joueurs les plus utilisés au TFC cette saison.

C’est 5M€ pour Logan Costa