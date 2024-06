Mercato - OM : La presse italienne annonce un deal à 5M€

La rédaction

C’est assurément le gros chantier de l’OM cet été : trouver un entraîneur. Alors que Jean-Louis Gasset est déjà parti depuis presque un mois, les Phocéens n’ont toujours pas annoncé qui serait son remplaçant. Si les pensionnaires du Vélodrome semblaient aller droit dans le mur, enchaînant les échecs, une nouvelle piste s’est dégagée ces dernières heures, puisque Roberto De Zerbi est annoncé dans le sud de la France. Et bonne nouvelle pour les Phocéens : un accord aurait été trouvé.

L’été semble pour le moment tout aussi dur que la saison à l’OM. Après avoir conclu l’exercice 2023/2024 à une huitième place de Ligue 1, non qualificative pour une compétition européenne, les pensionnaires du Vélodrome sont certainement en manque d’arguments pour attirer un entraîneur de renom sur leur banc de touche. Si Paulo Fonseca et Matías Almeyda ont visiblement refusé la proposition marseillaise, le club de Pablo Longoria semblait s’être rabattu sur Sérgio Conceição. Mais contre tout attendre, il se pourrait que ce soit Roberto De Zerbi qui prenne les rênes de l’équipe sudiste. L’Italien et l’OM seraient même déjà tombés d’accord.

Accord entre De Zerbi et l’OM ?

D’après les informations de la Gazetta dello Sport , Roberto De Zerbi a donné son aval pour rejoindre l’OM, qui lui offrirait un contrat de trois ans. Le dernier obstacle serait le montant réclamé par Brighton pour le laisser filer : 5M€ selon le média italien.

Un gros chantier pour De Zerbi

Si la demi-finale de Ligue Europa a été l’arbre cachant la forêt, l’OM a fait vivre une saison terrible à ses supporters. Huitièmes de Ligue 1 à l’issue de la saison, les Phocéens sont attendus au tournant à partir d’août prochain. C’est dans un contexte de tensions que Roberto De Zerbi pourrait débarquer dans la Canebière. Mais nul doute que le coach de 45 ans est au courant.