Mercato - OM : La presse brésilienne jette un froid sur le dossier Sampaoli !

Publié le 24 février 2021 à 14h45 par A.C.

Jorge Sampaoli semble se diriger vers l’Olympique de Marseille, mais un club pourrait bien jouer les trouble-fêtes.

Son départ de l’Atlético Mineiro désormais acté, Jorge Sampaoli est libre de négocier avec l’Olympique de Marseille. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’un accord est tout proche d’être trouvé entre l’OM et le technicien de 60 ans, qui pourrait donc revenir en Europe après son expérience au FC Séville. Tout récemment, RMC Sport a même annoncé que tout serait déjà bouclé pour Sampaoli, qui aurait signé un contrat avec l’OM jusqu’en 2023.

Al-Hilal y croit toujours pour Sampaoli