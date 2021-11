Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, un dossier toujours plus compliqué pour Longoria ?

Publié le 6 novembre 2021 à 17h15 par A.C.

En fin de contrat, Boubacar Kamara pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille au cours de prochains mois.

C’est une affaire des plus sensibles, dont Pablo Longoria se serait bien passé. Titulaire en puissance dans le dispositif de Jorge Sampaoli et pur produit du centre de formation de l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Longoria chercherait toujours à le prolonger, mais pour le moment Kamara semble plutôt regarder à l’étranger, où plusieurs clubs seraient prêts à l’accueillir les bras ouverts. C’est le cas de l’AC Milan, du Bayern Munich ou encore de la Juventus et du FC Barcelone, qui pourront ouvrir les négociations dès le 1er janvier prochain avec le défenseur polyvalent de l’OM.

L’Inter également dans le coup pour Kamara