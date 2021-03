Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jürgen Klopp pourrait faire mal à Sampaoli sur le marché !

Publié le 27 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Déjà courtisé par Liverpool durant le mercato hivernal avant que l’OM ne finisse par le retenir, Duje Caleta-Car susciterait toujours autant l’intérêt de Jürgen Klopp qui pourrait finir par rafler la mise avec le protégé de Jorge Sampaoli.

Le 16 février dernier, en conférence de presse, Duje Caleta-Car était revenu sur les coulisses de son départ avorté de l’OM cet hiver, alors que Liverpool avait tout fait pour l’attirer en fin de mercato : « J'ai reçu une offre de la part de Liverpool. C'était un honneur pour moi de savoir qu'un tel club voulait de moi. Nous avons décidé avec le club que j'allais rester. L'OM est aussi un grand club et j'ai encore beaucoup de progrès à faire ici. J'étais vraiment très heureux de recevoir une offre de leur part. Liverpool est un des plus grands clubs du monde. Cela aurait pu être un grand pas dans ma carrière, mais je suis bien à Marseille qui est aussi un grand club et on verra ce qui peut se passer », confiait alors le défenseur central croate, titulaire indiscutable ces derniers mois à l’OM. Et Jorge Sampaoli a toujours du souci à se faire pour Caleta-Car…

Liverpool devrait revenir à la charge pour Caleta-Car

En effet, le Liverpool Echo a indiqué vendredi que Jürgen Klopp en pincerait toujours pour le défenseur central de l’OM et pourrait bien retenter sa chance avec lui l’été prochain. Un départ qui sera compliqué à éviter pour Jorge Sampaoli puisque l’OM a besoin de liquidités, et Caleta-Car est l’une des valeurs marchandes les plus importantes du vestiaire. Affaire à suivre…