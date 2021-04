Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli annonce la couleur pour Jordan Amavi !

Publié le 22 avril 2021 à 16h45 par T.M.

Alors que Jordan Amavi est en fin de contrat à l’OM, Jorge Sampaoli semble est bien compter sur lui pour l’avenir.

A l’instar de Florian Thauvin, Jordan Amavi est en fin de contrat à l’OM et pour Pablo Longoria, cela est un cas prioritaire. En effet, malgré les derniers pépins physiques du latéral gauche, Jorge Sampaoli compterait lui. Dernièrement, RMC assurait ainsi que l’entraîneur de l’OM souhaitait voir Amavi prolonger et ne pas partir librement et gratuitement à la fin de la saison. D’ailleurs, concernant cette prolongation de l’ancien joueur d’Aston Villa, le10sport.com avait pu vous révéler, cela serait bien engagé pour un nouveau contrat de 3 ans.

« C’est un joueur important »