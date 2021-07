Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Mendes sur le point de jouer un mauvais tour à Longoria ?

Publié le 3 juillet 2021 à 1h00 par A.C.

A la recherche d’un attaquant, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Rafael Leao, ancien du LOSC actuellement au Milan.

Il va y avoir des nouveaux visages à l’Olympique de Marseille, la saison prochaine. Pablo Longoria a déjà bouclé les arrivées de Konrad de la Fuente et Gerson tout récemment et pourrait continuer avec Matteo Guendouzi, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. D’autres devraient arriver, puisque Sky Sport Italia assure que l’OM devrait accueillir Pau Lopez et Cengiz Ünder en provenance de l’AS Roma.

Jorge Mendes pousse Leao en Premier League