OM : Incroyable rebondissement signé Pablo Longoria

Publié le 23 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement prolongé par l’OM jusqu’en 2026, Valentin Rongier aurait pourtant pu connaître une trajectoire très différente sur le marché des transferts. Pablo Longoria a en effet envisagé de se séparer de son milieu de terrain l’année dernière avant de totalement revoir sa position et le prolonger.

Interrogé sur le site officiel de l’OM après avoir prolongé cette semaine son contrat jusqu’en 2026, Valentin Rongier n’a pas dissimulé sa joie : « Je me sens très heureux. Une grande fierté de pouvoir prolonger l’aventure ici. Si j’ai pris cette décision-là avec le club, c’est que je me sentais vraiment très bien. Donc j’ai hâte de grandir ici. Je me sens vraiment très bien ici, autant dans le club qu’au sein de la ville. Je sens que j’aurais du mal à ressentir ça ailleurs, donc pour moi c’était une évidence de prolonger l’aventure », a confié le milieu de terrain.

Longoria avait essayé de le vendre

Pourtant, tout n’a pas toujours été blanc entre Rongier et l’OM, puisque La Provence a révélé que Pablo Longoria, le président de l’OM, avait sérieusement envisagé de vendre l’ancien capitaine du FC Nantes l’année dernière. Mais finalement, avec le retour en puissance de Rongier sous les ordres de Sampaoli, Longoria a changé d’avis en faisant le forcing ces dernières semaines pour sa prolongation.

« Rongier fait l’unanimité au club »