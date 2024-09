Mercato - OM : «Honteux», coup de gueule sur l’arrivée de Rabiot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qui aurait cru voir Adrien Rabiot signer à l’OM lors de ce mercato estival ? C’est aujourd’hui bel et bien réel, l’international français, libre, s’est engagé avec le club phocéen. Une arrivée qui a comblé de joie les fans olympiens, mais pour d’autres, ce n’était clairement pas la joie. Si les fans du PSG enrage suite à ce choix de Rabiot, c’est aussi le cas d’autres observateurs.

Annoncé à l’Atlético de Madrid ou au Milan AC, Adrien Rabiot a finalement signé à l’OM. Ayant baissé son salaire pour cela, le joueur formé au PSG va ainsi poursuivre sa carrière au sein du club phocéen. Malgré la rivalité entre les deux entités, Rabiot n’a pas hésité à poser ses valises à Marseille. Au grand dam d’Alexy Bosetti, qui n’a pas hésité à faire part de son dégoût, tout en poussant un coup de gueule.

« Ça me dégoûte »

Pour L’Equipe, l’ancien joueur de Nice s’est ainsi lâché sur cette arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM. Alexy Bosetti a alors confié : « Ça me dégoûte... Je ne dis pas qu'il doit faire vingt ans dans le même club, mais il y a un minimum à respecter. Regardez (Lucas) Hernandez, il est Marseillais, il part du Bayern Munich, et une heure après il dit : « Ici c'est Paris ! » C'est ridicule. Ce n'est pas comme s'il était au FC Annecy et qu'on lui proposait le PSG. Un joueur a toujours le choix de signer. Il peut refuser, et Rabiot aussi. C'est honteux, c'est tout ce que je déteste dans le foot. Je me sens seul avec cette conviction ? Mais je suis tout seul ! Un Parisien qui est allé voir le PSG à Auteuil, un Marseillais qui est allé faire le con en virage deux fois dans sa vie, il y en a chez les pros. Mais des mecs comme moi, non. Ce sont les autres qui ont raison, financièrement. Je n'ai pas les qualités de Rabiot, mais j'aurais été bien plus riche si je n'avais pas eu cette dignité. Cet été, des clubs rivaux de Nice m'ont approché et j'ai dit non, même si je suis au chômage ».

« Ils sont contents, ils ont pris un joueur de Paris »

Ne comprenant également pas l’engouement des supporters de l’OM à l’arrivée d’Adrien Rabiot, Alexy Bosetti a également ajouté : « Ils étaient tous à l'aéroport à chanter, quelle honte... Ils sont contents, ils ont pris un joueur de Paris. Attention, c'est un sacré joueur, il va leur faire du bien. Mais si un joueur estampillé Marseille vient à Nice, je ne vais pas à l’aéroport ».