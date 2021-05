Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Henrique, transferts... Une aubaine à 10M€ pour Longoria ?

Publié le 1 mai 2021 à 3h45 par A.M.

A quelques semaines du début du mercato, l'OM aura absolument besoin d'une qualification en Ligue Europa pour recruter.

« On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression et des jeunes joueurs. Il y aura des pépites, mais aussi des joueurs d’expérience », Pablo Longoria annonçait récemment son plan pour recruter malgré le manque de moyens financiers. De son côté, Jorge Sampaoli évoquait l'importance d'une qualification en Ligue Europa : « Jouer l'Europe c'est plus de matchs, mais c'est surtout une motivation (…) Si on a l'Europe la saison prochaine, l'effectif sera plus étoffé que si on joue uniquement le championnat et la coupe . »

La qualification en C3 peut tout changer