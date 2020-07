Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gueye envoie déjà un message à Villas-Boas !

Publié le 4 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

Arrivé libre en provenance du Havre, Pape Gueye s'est prononcé sur son arrivée et donne des indications sur son style de jeu.

L'Olympique de Marseille tient son premier renfort. En grande difficulté financière, le club phocéen a profité de l'imbroglio autour de Pape Gueye afin d'attirer le milieu de terrain qui a débarqué libre en provenance du Havre. Un joli coup pour l'OM qui devance un grosse concurrence dans ce dossier et qui attire un joueur libre. Interrogé sur son choix, Pape Gueye envoie un message à André Villas-Boas.

Gueye explique comment il aime jouer