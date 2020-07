Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane interpelle clairement Ramos !

Publié le 4 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, Sergio Ramos doit prolonger au Real Madrid comme l'assure Zinedine Zidane.

C'est un dossier qui pourrait rapidement devenir très tendu pour le Real Madrid. En effet, Sergio Ramos voit son contrat prendre fin en juin 2021, ce qui jette un froid sur l'avenir du capitaine merengue. « Aujourd’hui, nous n’en avons pas parlé, mais il ne faut pas s’alarmer. Au moment où le club l’envisagera, nous commencerons à discuter », confiait d'ailleurs récemment René Ramos, frère et agent de l'international espagnol. Toutefois, après la victoire contre Getafe (1-0) durant laquelle Sergio Ramos a inscrit le but de la victoire sur penalty, Zinedine Zidane envoie un message à son capitaine.

«Il doit prendre sa retraite ici»