Gros coup de froid dans le feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 23 août 2022 à 23h35 par Quentin Guiton

Cristiano Ronaldo voudrait quitter Manchester United cet été afin de pouvoir jouer la Ligue des champions. Et ça pourrait être le cas s’il débarquait à l’OM. Ainsi, ne parvenant pas à trouver preneur, la rumeur d’une arrivée du Portugais à Marseille a fait son chemin et a même enflé ces derniers jours. Cependant, le dossier vient de prendre un nouveau coup de froid…

Depuis plusieurs semaines déjà, Cristiano Ronaldo anime l’actualité des transferts. En effet, personne ne s‘y attendait, mais le Portugais aurait demandé son départ de Manchester United, lui qui voudrait absolument disputer le Ligue des champions cette saison, ce qui n’est pas le cas des Red Devils . Le quintuple Ballon d’Or a donc vu son nom être lié à plusieurs clubs durant ce mercato estival.

Ronaldo ne trouve pas preneur, l’OM débarque

Pourtant, Cristiano Ronaldo est toujours à l’heure actuelle un joueur de Manchester United. Il faut dire que si Jorge Mendes travaille dur pour lui trouver un point de chute, le Luistanien se fait recaler de partout ! Ainsi, Chelsea, le PSG, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich ont tous refusé une arrivée de Ronaldo. D’ailleurs, le directeur sportif du club bavarois Hasan Salihamidzic vient à nouveau publiquement de fermer la porte à l’ancienne gloire du Real Madrid. Dès lors, le Portugais n’a plus beaucoup de solutions pour son avenir, si ce n’est de rester à Manchester United. A moins que l’OM ne réalise le gros coup. Ainsi, ces derniers jours, la folle rumeur d’une arrivée de Cristiano Ronaldo sur la Canebière a fait son chemin. Et malgré un démenti du club olympien lui-même, les supporters continuent d’y croire, et pas qu’eux…

Les anciens joueurs de l’OM poussent pour une arrivée de Ronaldo

En effet, il n’y a pas que chez les supporters que l’on y croit. Les anciens joueurs de l’OM militent eux-aussi pour une arrivée de Cristiano Ronaldo dans leur club. Jean-Charles De Bono a par exemple affirmé que l’OM avait lancé une étude pour savoir si la venue du Lusitanien était viable économiquement parlant. Au micro de RMC Sport , Eric Di Meco a avoué rêver d’un transfert de l’attaquant de Manchester United à Marseille. L’ancien défenseur de l’OM pense même que l’opération ne serait pas si compliquée à réaliser : « Financièrement, si tu calcules, j'ai vu passer un article sur ce qu'a rapporté Messi depuis qu'il est arrivé au PSG, ces mecs-là s'autofinancent. Un mec comme Ronaldo, ce n'est pas cher finalement. Il suffit juste que l'actionnaire principal s'enflamme et qu'il trouve une solution pour, qu'économiquement, il lui trouve un business aux Etats-Unis. » Enfin, Samir Nasri a lui aussi lancé un énorme appel du pied à Cristiano Ronaldo sur Canal+ : « D'après ce qu'on entend, Cristiano veut jouer la Champions League. […] Moi, j'ai une solution pour lui. Il peut résilier son contrat, ils lui donnent la moitié de son année et à Marseille ils font un effort, ils lui donnent quelque chose et il vient pour jouer la Ligue des champions. Une attaque Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez, ça a de l'allure. » A Marseille, on s’enflamme donc complètement pour une arrivée de Cristiano Ronaldo.

