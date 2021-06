Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour la dernière piste de Sampaoli !

Publié le 25 juin 2021 à 0h30 par A.M.

En quête de renforts défensifs, l'OM s'intéresse notamment à Luan Peres que Jorge Sampaoli a eu sous ses ordres. Et Santos ne devrait pas se montrer trop difficile dans ce dossier.

Parmi les priorités de l'OM, Pablo Longoria cherche à recruter des défenseurs centraux. Et pour cause, entre l'incertitude qui règne pour Leonardo Balerdi et la vente espérée de Duje Caleta-Car, Jorge Sampaoli a besoin de renforts à ce poste. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM a ainsi transmis une proposition de contrat de deux ans à David Luiz. Mais cela ne suffira pas puisque le club phocéen compte recruter au moins deux axiaux. Selon les informations de Gazeta Sportiva , Jorge Sampaoli souhaiterait ainsi rapatrier Luan Peres qu'il a eu sous ses ordres à Santos. Et à en croire le spécialiste du football brésilien, Dominique Baillif, Santos ne devrait pas se montrer trop difficile en affaires.

«Il ne devrait pas y avoir de problème pour s’entendre avec Santos»