Mercato - Barcelone : Joan Laporta a pris une grande décision pour son recrutement !

Publié le 24 juin 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a de nombreux chantiers cet été, le club catalan aurait de nouveau l’intention de renforcer sa défense centrale.

Après une saison en-dessous des attentes, le FC Barcelone entend se renforcer dans de nombreux secteurs de jeu cet été. En ce sens, le club catalan a déjà enregistré les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Désormais, des ventes devraient suivre avant d’éventuellement voir de nouveaux joueurs rejoindre le Barça au cours des prochaines semaines. Et visiblement, la défense centrale du FC Barcelone promet d’être au centre des attentions une fois que l’heure sera venue de recruter.

Le Barça veut un nouveau défenseur central après Eric Garcia !