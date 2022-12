Mercato - OM : Gerson remplacé par un renfort à 0€ ? L’énorme coup de Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le milieu de terrain sera l'un des secteurs à renforcer dans les prochains mois, en raison des envies de départ de Gerson, mais aussi de la grave blessure d'Amine Harit. Selon nos informations, Pablo Longoria aurait relancé une vieille piste, celle menant à Nicolas Raskin. Agé de 21 ans, il ne devrait pas poursuivre sa carrière au Standard de Liège.

Les envies d'ailleurs de Gerson ne sont plus un secret. Ces dernières semaines, il s'était rendu au Brésil pour négocier son transfert au Flamengo. Comme annoncé par le10Sport.com, une offre de 12M€ a été transmise à Pablo Longoria, mais cela n'a pas suffi. Sauf incroyable effort de l'OM, Gerson restera à Marseille jusqu'à la fin de la saison. Mais en coulisses, les dirigeants commencent à préparer sa succession.

Mercato - OM : Longoria reçoit une excellente nouvelle pour ce transfert à 25M€ https://t.co/LMIdOoncnH pic.twitter.com/FiduRj1sd1 — le10sport (@le10sport) December 26, 2022

L'OM pense à Raskin

La dernière piste en date mène à Nicolas Raskin selon les informations exclusives du 10Sport.com. Un profil déjà annoncé dans le viseur de Pablo Longoria la saison dernière. Mais cette-fois ci, l'OM pourrait avoir plus de chances dans ce dossier. Lié au Standard de Liège jusqu'en juin prochain, Raskin ne prolongera et quittera son club en 2023. Lors d'un message adressé aux supporters, le joueur de 21 ans s'était expliqué.

Le torchon brûle entre Raskin et son club

« Mon message impulsif né de la tristesse et de la déception de samedi laisser croire que j’ai décidé d’arrêter mon aventure au Standard. C’est faux. Mon différend avec la direction actuelle est beaucoup plus compliqué et large qu’un montant salarial. Je dois respecter leur décision, mais déplore qu’on essaie d’en faire une affaire de salaire. Ce n’est pas le cas. Et je l’ai démontré encore cet été, en ne voulant pas quitter le Standard, qui voulait me vendre à un des clubs du top 3 en Belgique. Je suis très triste de la tournure que prend mon aventure avec le club de mon cœur. Sincèrement, Nico » avait-il déclaré il y a quelques jours.

Toulouse prêt à plomber le coup de Longoria