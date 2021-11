Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson reçoit un message très fort dans le vestiaire !

Publié le 12 novembre 2021 à 4h15 par A.M.

Bien qu'il rencontre des difficultés depuis son arrivée à l'OM cet été, Gerson reçoit un message fort de la part de Luan Peres.

Recruté cet été pour plus de 20M€, Gerson était la grande priorité de Jorge Sampaoli durant le mercato estival. Pablo Longoria a donc fait le forcing pour attirer le milieu de terrain brésilien qui peine toutefois à justifier le montant de son transfert depuis le début de saison. Critiqué, Gerson est même mois utilisé à l'OM. Mais Luan Peres, qui a longtemps affronté son compatriote au sein du championnat brésilien, assure qu'il faut juste encore un peu de temps avant que Gerson ne démontre son vrai niveau.

Luan Peres monte au créneau pour Gerson