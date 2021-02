Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin a failli partir cet hiver !

Publié le 3 février 2021 à 13h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est tout particulièrement convoité.

La situation de l’Olympique de Marseille est problématique et les prochains mois ne vont pas être de tout repos. Le club se retrouve en effet avec plusieurs joueurs sous contrat. Premier et non des moindres : Florian Thauvin. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria fait tout son possible pour le prolonger, mais Thauvin semble décidé à quitter l’OM au terme de son contrat. D’ailleurs, il a la cote à l’étranger, avec plusieurs clubs qui auraient déjà tenté leur chance au cours du mercato hivernal.

Thauvin, objectif numéro 1 du Milan AC