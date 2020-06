Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud s’active pour une légende du club !

Publié le 30 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a déjà bouclé la prolongation de contrat de Dimitri Payet, le club phocéen se pencherait désormais sur le cas Steve Mandanda avec un plan similaire.

« Je peux vous annoncer que Payet va prolonger deux ans avec l’OM jusqu’en 2024. Et au delà, s’inscrire dans un projet de reconversion pour devenir un cadre majeur du sportif de l’OM. Il a fait des efforts considérables. Dimitri a accepté de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes », annonçait Jacques-Henri Eyraud samedi, officialisant donc la prolongation de contrat de Dimitri Payet, qui a accepté de baisser son salaire pour poursuivre l’aventure à l’OM. Et le président du club phocéen s’active maintenant pour une autre légende du vestiaire…

Mandanda, le prochain coup de l’OM ?

Comme l’a révélé L’Equipe lundi, l’OM envisagerait un coup du même genre avec Steve Mandanda, qui n’a plus qu’une année de contrat avec le club marseillais, et Eyraud espèrerait donc que l’emblématique portier accepte de baisser lui aussi son salaire pour fixer son avenir au club. Reste à savoir si Mandanda acceptera une telle proposition…