Mercato - PSG : Meunier ne fera aucun cadeau à Leonardo…

Publié le 30 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Arrivé en fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier s’est engagé avec le Borussia Dortmund. Et alors que Leonardo envisagerait de se faire prêt le latéral belge pour terminer la campagne de Ligue des Champions, ce dossier serait particulièrement compliqué à boucler…

La semaine passée, le Borussia Dortmund a officialisé le recrutement de Thomas Meunier, qui est arrivé libre en provenance du PSG où son contrat avait pris fin. Le latéral droit belge va donc débuter un nouveau challenge la saison prochaine en Allemagne, et pourtant, son histoire avec le PSG ne serait peut-être pas définitivement morte… Leonardo voudrait se faire prêter Meunier pour les deux prochains mois par le Borussia Dortmund afin de finir la campagne de Ligue des Champions lors du mini tournoi de Lisbonne en août prochain. Mais qu’en est-il dans l’esprit de Meunier ?

Meunier réclamerait un gros salaire

Comme l’a révélé L’Equipe lundi dans ses colonnes, le PSG aurait déjà amorcé les discussions avec Thomas Meunier à ce sujet, et l’international belge ne devrait faire aucun cadeau à Leonardo. En effet, il serait vu proposer la même base salariale que la saison passée par le PSG, mais Meunier réclamerait plus et aurait donc pour l’instant coupé court aux discussions. Affaire à suivre…