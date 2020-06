Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud prépare un coup de balai à... 0€ !

Publié le 21 juin 2020 à 13h30 par Arthur Montagne

En grande difficulté financière, l'Olympique de Marseille va devoir vendre cet été, mais plusieurs cas sont compliqués à gérer, ce qui pourrait contraindre le club phocéen à prendre des décisions radicales afin de n'écarter aucune économie.

Cet été, l'Olympique de Marseille va être contraint de vendre afin d'équilibrer ses comptes. Le club phocéen connait effectivement d'importants soucis financiers, et vient d'être fixé concernant sa sanction du fair-play financier. Ainsi, l'OM va devoir payer une amende de 3M€ ainsi que 15% de ses revenus liés aux compétitions européennes, à savoir 6M€ minimum. Les Marseillais, qui craignaient une exclusion de la Ligue des Champions, sont donc plutôt rassurés, mais cela représente une nouvelle dépense imprévue qui n'aidera pas l'OM à assainir ses comptes et qui pourrait impacter le mercato olympien qui attend toujours l'arrivée du directeur du football. Et Jacques-Henri Eyraud a déjà une idée bien précise pour sa vente.

Strootman et Mitroglou bradés

En effet, d'après les informations de L'Equipe , l'Olympique de Marseille pourrait prendre une décision radicale afin de faciliter les départs. Ainsi, Jacques-Henri Eyraud serait disposé à laisser filer libre Kevin Strootman et Kostas Mitroglou. Il faut dire que les revenus des deux joueurs plombent la masse salariale de l'OM et ne correspondent plus à leur rendement. Le milieu de terrain néerlandais, arrivé il y a deux ans, touche près de 4M€ nets annuel tandis que le Grec, de retour après un prêt d'un an et demi à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, émarge à 2M€ par an. Autrement dit, il est urgent pour l'OM de céder ses deux joueurs qui n'auront probablement pas de nombreuses offres sur le marché. Le contrat de Strootman prend fin en 2023 ce qui rend d'autant plus compliquée la situation, tandis que compte tenu de ses prestations depuis plusieurs mois, les prétendants ne se bousculeront pas pour Kostas Mitroglou. C'est ce qui explique que l'OM envisage de laisser filer ces deux joueurs à 0€ malgré le manque à gagner évident compte tenu fait que le club phocéen avait déboursé 25M€ pour l'ancien joueur de l'AS Roma et 15M€ pour la moitié des droits de son attaquant grec à qui il reste un an de contrat...

L'inquiétude Thauvin