Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud prend une décision rédicale pour cet hiver !

Publié le 13 janvier 2020 à 5h00 par A.M.

En difficulté financière, l'Olympique de Marseille devrait bel et bien rester muet cet hiver et ne pas toucher à un effectif qui apporte satisfaction depuis le début de saison.

Pourquoi changer une équipe qui gagne ? C'est la question que doivent se poser les dirigeants de l'Olympique de Marseille durant ce mercato d'hiver. En effet, le club phocéen a réalisé une excellente première partie de saison avec à la clé une solide place de dauphin du PSG. Par conséquent, l'OM, en difficulté financière, ne compterait pas toucher à l'effectif en place, de peur d'affaiblir l'équipe sportivement alors qu'une qualification pour la Ligue des Champions est plus que jouable cette saison. Ainsi, comme l'explique Mohamed Bouhafsi sur les ondes de RMC Sport , l'OM ne devrait pas bouger cet hiver.

Pas de mouvements cet hiver ?