Mercato - OM : Eyraud lâche une bombe sur le projet de Frank McCourt !

Publié le 22 avril 2020 à 11h30 par T.M.

Alors que l’OM est en grande difficulté financière, Jacques-Henri Eyraud assure qu’un dépôt de bilan est bien envisageable.

La situation est plus compliquée que jamais à l’OM. Déjà en proie à de grandes difficultés financières, le club phocéen a vu le coronavirus aggraver la situation. Les répercussions sur les comptes vont être terribles, mettant plus que jamais l’OM dans le rouge. Face aux nombreuses questions, Jacques-Henri Eyraud avait assuré que Frank McCourt n’avait aucune intention de vendre le club. En revanche, comme l’a révélé le président marseillais ce mercredi, un dépôt de bilan est tout à fait possible si les Marseillais venaient à ne plus pouvoir payer leurs échéances financières.

« Bien sûr qu’un club est mortel »