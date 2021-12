Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud à l'origine d'une très mauvaise affaire ?

Publié le 5 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a confirmé que la porte était ouverte pour le départ de Jordan Amavi. Un dossier mal géré dont Jacques-Henri Eyraud serait à l'origine.

Malgré sa prolongation en fin de saison dernière, Jordan Amavi n'entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli qui a d'ailleurs ouvert la porte à son départ lors du prochain mercato d'hiver : « C'est une situation particulière pour lui. Il a eu beaucoup de blessures la saison dernière, on n'a pas vraiment pu l'évoluer. En début de saison il a souffert de notre système, avec trois centraux et un piston, quand on l'a essayé ça ne s'est pas très bien passé. Jordan ou d'autres ont le droit de chercher une porte de sortie. L'important c'est que le joueur progresse, si on n'y arrive pas peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres durant le mercato ». La gestion de ce dossier interroge donc du côté de l'OM, mais pour Jonathan McHardy, le responsable n'est autre que Jacques-Henri Eyraud.

«Tout le monde s’affolait sur le nombre de joueurs en fin de contrat, sur la gestion calamiteuse du président précédent»