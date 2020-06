Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a le feu vert pour un buteur !

Publié le 12 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Pour renforcer son secteur offensif, l’OM penserait à Adrian Grbic, attaquant évoluant à Clermont Foot. Et à en croire les propos de son entraîneur, la porte semble ouverte pour un transfert cet été, soit un an après son arrivée au club auvergnat.

L’été dernier, Clermont Foot mettait la main sur Adrian Grbic, jeune attaquant autrichien de 23 ans. Cette saison, le joueur a tout simplement mis le feu à la Ligue 2 en y inscrivant 17 buts en 26 apparitions. De quoi faire tourner des têtes dans l’Hexagone. Brest, Lorient ou encore le RC Lens seraient déjà sur le coup. L’OM se pencherait également sur son profil. Et selon son entraîneur, Adrian Grbic a le bagage technique nécessaire pour évoluer dès la saison prochaine en Ligue 1.

« On sait qu’à un moment donner on va le vendre »