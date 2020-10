Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a laissé passer deux jolis coups en attaque !

Publié le 20 octobre 2020 à 4h15 par A.M.

En quête d'un attaquant prolifique depuis de longs mois, l'OM a pourtant refusé de suivre les conseils d'Adil Rami qui avait glissé deux noms à Jacques-Henri Eyraud.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt à la tête de l'Olympique de Marseille, l'un des grands objectifs est de recruter un grand attaquant. Et clairement, pour le moment c'est un échec. Que ce soit Kostas Mitroglou, Valère Germain ou encore Dario Benedetto n'ont pas répondu aux attentes suscitées. Et pourtant, l'OM s'est vu présenter d'autres opportunités comme le raconte Adil Rami.

Rami avait proposé deux noms à Eyraud