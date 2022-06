Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour les finances du projet McCourt

Publié le 27 juin 2022 à 1h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie depuis maintenant plusieurs années par la direction de l’OM alors qu’il est l’un des plus gros flops de l’ère McCourt, Kevin Strootman pourrait finalement trouver preneur sur le marché des transferts, soulageant ainsi le club phocéen de son salaire très imposant.

Fortement désiré par Rudi Garcia et recruté par l’OM en 2018 pour 25M€, Kevin Strootman a vu son aventure marseillaise rapidement virer au cauchemar. Le milieu de terrain néerlandais, qui n’est ensuite jamais entré dans les plans d’André Villas-Boas et Jorge Sampaoli, enchaine les périodes de prêt de un an et demi (Genoa, Cagliari) puisque l’OM souhaite s’en débarrasser en raison de son salaire beaucoup trop imposant (500 000€ par mois). Et ce dossier pourrait enfin évoluer dans le bon sens…

