Mercato - OM : Entre l’OM et Dimitri Payet, c’est loin d’être terminé…

Publié le 1 février 2022 à 22h45 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM, Dimitri Payet ne s’imagine pas quitter le club phocéen de sitôt.

Aujourd’hui, Dimitri Payet est plus heureux que jamais à l’OM. Ayant fait son retour sur la Canebière il y a 5 ans, le joueur de Jorge Sampaoli avait d’ailleurs récemment assuré : « C’est dans cette maison que je voulais revenir et c’est dans cette maison que je vais finir ». C’est donc sous le maillot de l’OM que Payet entend terminer sa carrière. L’international français est pour rappel sous contrat avec le club phocéen jusqu’en 2024. D’ailleurs, lors de cette prolongation, il avait même été qualifié de « Marseillais à vie ».

Payet, futur dirigeant de l’OM !