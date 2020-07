Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme coup de tonnerre en préparation pour Thauvin ?

Publié le 30 juillet 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OM, Florian Thauvin aurait été approché par ses dirigeants pour une prolongation.

L’OM étant plus que jamais contraint de vendre cet été, les profils disposant d’une belle valeur marchande ne seront pas retenus par les dirigeants en cas d’offre jugée satisfaisante. Mais qu’en est-il de Florian Thauvin, sous contrat jusqu’en juin 2021, et qui pourrait donc se diriger vers un départ libre dans un an si la situation n’évolue pas ? Le journaliste de l’AFP Emmanuel Barranguet, interrogé par Le Phocéen, a fait de nouvelles révélations sur l’avenir de l’attaquant de l’OM.

« L’OM lui a proposé de le prolonger »