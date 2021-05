Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de froid pour Longoria avec la succession de Thauvin !

Publié le 30 mai 2021 à 21h10 par A.D.

En plus de l'OM et de l'OL, le Shakhtar Donetsk et l'Atalanta seraient également sur les traces de Jeremie Boga en vue du prochain mercato estival. Et malheureusement pour Pablo Longoria, La Dea serait aujourd'hui en première ligne pour l'attaquant de Sassuolo.

Pensionnaire de Sassuolo, Jeremie Boga a fait clairement savoir qu'il voulait changer de club cet été. Très performant avec les Neroverdi , le buteur de 24 ne manque pas de prétendants. Né à Marseille, Jeremie Boga figure sur les tablettes de l'OM, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que l'OL souhaite également l'enrôler, l'ancien de Chelsea privilégie un départ dans le club phocéen lors du prochain mercato estival. Toutefois, Pablo Longoria devrait malgré tout avoir de grosses difficultés à boucler l'arrivée de Jeremie Boga.

L'Atalanta en pole position pour Jeremie Boga ?