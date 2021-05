Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a choisi sa prochaine destination !

Publié le 30 mai 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba voudrait absolument faire ses valises et changer de club. Alors qu'il serait suivi de près par le PSG et la Juventus, le champion du monde français verrait d'un très bon oeil un retour chez les Bianconeri. Avec la nomination de Massimiliano Allegri sur le banc turinois, Paul Pogba serait prêt à revenir en courant à la Juve.

Lié à Manchester United jusqu'au 30 juin 2022, Paul Pogba pourrait prendre le large dès cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Alors que Cristiano Ronaldo serait dans la même situation à la Juventus, un échange XXL pourrait être négocié entre les Red Devils et les Bianconeri . Selon les dernières informations de Tuttosport , des intermédiaires auraient commencé à prendre la température pour un possible troc entre Cristiano Ronaldo et Paul Pogba. Une opération qui, si elle venait à se concrétiser, ne ferait pas du tout les affaires du PSG. En effet, le club de la capitale songerait à recruter à la fois Cristiano Ronaldo et Paul Pogba lors du prochain mercato estival. Et à en croire les dernières indiscrétions du Parisien , Mino Raiola aurait même proposé les services de La Pioche au PSG. Avec les récentes informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , Leonardo peut tout de même garder espoir en ce qui concerne Paul Pogba. D'après le journaliste de Sky Sport et du Guardian , la Juventus et Manchester United ne prépareraient pas vraiment un échange entre le Français et Cristiano Ronaldo. En effet, il n'y aurait rien à signaler en ce sens, du moins pour le moment.

Paul Pogba déterminé à quitter Manchester United ?

Ce dimanche, Tuttosport en a rajouté une couche sur le feuilleton Pogba. Et encore une fois, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le PSG. Comme l'a indiqué le média transalpin, La Vieille Dame aurait été en contact récemment avec Mino Raiola. En effet, Pavel Nedved aurait lui-même rencontré l'agent de Paul Pogba. D'ailleurs, le vice-président de la Juventus et Mino Raiola auraient même évoqué une nouvelle fois l'idée d'un retour de La Pioche à Turin. Mais qu'en pense Paul Pogba ?

Paul Pogba prêt à revenir à Turin en courant pour Max Allegri ?