Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux échecs confirmés dans la succession de Villas-Boas

Publié le 6 février 2021 à 20h45 par A.C.

Pablo Longoria a bien essuyé deux refus, dans sa recherche d’un nouvel entraineur pour l’Olympique de Marseille.

Il n’est plus là, mais le fantôme d’André Villas-Boas plane toujours sur l’Olympique de Marseille, à la veille du Classique face au Paris Saint-Germain. Ce dimanche, c’est Nasser Larguet qui sera encore sur le banc, mais après ? Car Pablo Longoria s’est rapidement mis au travail pour trouver un remplaçant à Villas-Boas. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le head of football de l’OM a déjà contacté trois coachs avec Maurizio Sarri, Lucien Favre et Rafael Benitez. Aucun de ces trois n’a toutefois accepté de prendre les rênes de l’OM en cours de saison.

Sarri et Benitez ont dit non à l’OM