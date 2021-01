Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un casse-tête à 40M€ pour l'été prochain ?

Publié le 21 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM a obtenu le prêt de plusieurs joueurs ces derniers mois, Pablo Longoria va devoir gérer les options d'achat l'été prochain et décider si le club phocéen les conserve ou pas.

Compte tenu de ses moyens financiers limités, l'OM a obtenu le prêt de plusieurs joueurs ces derniers mois. Ainsi, Michaël Cuisance et Leonardo Balerdi sont arrivés l'été dernier tandis que Pol Lirola a été prêté cet hiver. Trois prêts qui sont assortis d'options d'achat. Balerdi et Lirola, elles sont estimées à 15M€ et 11,5M€. C'est moins clair pour Cuisance puisque ça varie entre 9 et 18M€. Et ce mercredi, Bild révèle que le Bayern Munich aimerait bien que l'OM conserve le milieu de terrain. Une information loin d'être anodine, puisque le club phocéen pourrait être tenté de conserver ses joueurs prêtés, mais la facture pourrait être élevée.

Quid des options d'achat ?