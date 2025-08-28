Mercato - OM : De Zerbi craque pour un pote de Rabiot !

Si Joel Ordóñez est sa priorité au poste de défenseur central, l’OM doit faire face à des négociations difficiles avec le Club Bruges et à prix élevé, estimé autour des 30M€. Marseille pourrait alors se rabattre sur un coéquipier d’Adrien Rabiot en équipe de France, Benjamin Pavard, un profil qui plaît beaucoup à Roberto De Zerbi et son staff.
Alors que la piste menant à Dani Ceballos (29 ans, Real Madrid) s’est fortement refroidie, l’OM a trouvé un accord avec Bournemouth pour le transfert d’Hamed Junior Traoré (25 ans). L’international ivoirien (10 sélections), prêté à Auxerre la saison dernière, devrait arriver à Marseille ce jeudi afin de passer sa visite médicale. Un transfert estimé à 7M€, alors que les Cherries conserveront 50% des droits du joueur, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano.
Le dossier Ordóñez toujours au point mort
L’OM veut aussi continuer à se renforcer au poste de défenseur central, malgré les arrivées de CJ Egan-Riley (22 ans) et de Facundo Medina (26 ans). En ce sens, Joel Ordóñez (21 ans) est la priorité des dirigeants marseillais, mais les négociations sont difficiles avec le Club Bruges, qui réclament environ 30M€ pour se séparer de l’international équatorien (8 sélections). Ce dernier veut rejoindre Marseille et n’était d’ailleurs pas dans le groupe face aux Glasgow Rangers mercredi (6-0), en barrages retour de Ligue des champions.
Pavard, un profil qui plaît beaucoup à De Zerbi et son staff
D’autres pistes sont explorées par l’OM à ce poste, surtout celle menant à Benjamin Pavard. Selon La Provence, l’international français (55 sélections), non retenu par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, contrairement à Adrien Rabiot, est une option sérieuse pour le club marseillais, ce que confirme L’Équipe. Le salaire du défenseur âgé de 29 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Inter Milan, pourrait être un problème, mais son profil plaît énormément à Roberto De Zerbi et son staff, qui l’étudie attentivement, ainsi qu’à la direction de l’OM. Le quotidien sportif précise qu’à l’heure actuelle, il n’y a rien de concret entre les deux clubs, qui entretiennent par ailleurs de bonnes relations.