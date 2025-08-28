Mercato - OM : De Zerbi craque pour un pote de Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Joel Ordóñez est sa priorité au poste de défenseur central, l’OM doit faire face à des négociations difficiles avec le Club Bruges et à prix élevé, estimé autour des 30M€. Marseille pourrait alors se rabattre sur un coéquipier d’Adrien Rabiot en équipe de France, Benjamin Pavard, un profil qui plaît beaucoup à Roberto De Zerbi et son staff.

Alors que la piste menant à Dani Ceballos (29 ans, Real Madrid) s’est fortement refroidie, l’OM a trouvé un accord avec Bournemouth pour le transfert d’Hamed Junior Traoré (25 ans). L’international ivoirien (10 sélections), prêté à Auxerre la saison dernière, devrait arriver à Marseille ce jeudi afin de passer sa visite médicale. Un transfert estimé à 7M€, alors que les Cherries conserveront 50% des droits du joueur, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano.

Le dossier Ordóñez toujours au point mort L’OM veut aussi continuer à se renforcer au poste de défenseur central, malgré les arrivées de CJ Egan-Riley (22 ans) et de Facundo Medina (26 ans). En ce sens, Joel Ordóñez (21 ans) est la priorité des dirigeants marseillais, mais les négociations sont difficiles avec le Club Bruges, qui réclament environ 30M€ pour se séparer de l’international équatorien (8 sélections). Ce dernier veut rejoindre Marseille et n’était d’ailleurs pas dans le groupe face aux Glasgow Rangers mercredi (6-0), en barrages retour de Ligue des champions.