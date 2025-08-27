L’OM s’attaque à un champion du monde, le transfert XXL qui se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato estival bat son plein, l’Olympique de Marseille cherche à renforcer sa défense centrale, après les arrivées de CJ Egan-Riley et Facundo Medina. L’OM suit de près plusieurs pistes, dont Benjamin Pavard (Inter), champion du monde en 2018. Un dossier activé suite au blocage dans le dossier Joel Ordonez (Bruges).

L’OM aborde cette fin de mercato avec des priorités clairement définies, notamment le renforcement du secteur défensif. Après l’arrivée de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina, le club phocéen souhaite compléter son effectif par un défenseur central expérimenté et capable d’apporter stabilité et leadership.

Pavard à l'OM, c'est du sérieux Selon La Provence, Benjamin Pavard figure sur la short-list de l’OM. Le défenseur, actuellement à l’Inter Milan, n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale, ce qui pourrait faciliter un transfert. Le champion du monde, qui souhaite se donner toutes les chances de participer au prochain Mondial serait sensible au projet sportif présenté par Pablo Longoria, qui lui offrirait un rôle central dans un effectif en pleine évolution.