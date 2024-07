Mercato - OM : De Zerbi annonce déjà des transferts !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé au poste d’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi a d’ailleurs été présenté à la presse mardi après-midi. Et le technicien italien, désireux de changer beaucoup de choses au sein de l’effectif marseillais, annonce que de nombreux transferts sont d’ores et déjà en préparation.

Le mercato estival promet d’être très agité à l’OM ! Le club phocéen a déjà officialisé les signatures d’Ismaël Koné en provenance de Watford (12M€) et Lilian Brassier en provenance de Brest (prêt avec option d’achat), mais beaucoup d’autres renforts sont attendus dans les semaines à venir. Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur de l’OM, s’est confié sans détour au sujet du mercato mardi lors de sa conférence de presse de présentation, et l’Italien annonce déjà des transferts qui vont métamorphoser l’effectif marseillais cet été.

« Il y aura de nombreux changements »

« J'ai beaucoup parlé avec Pablo, j'étais au téléphone 30 fois par jour avec Mehdi Benatia, et ils ne m'ont pas promis la lune, ils m'ont promis des choses qui étaient faisables. Donc voilà, on travaille sur le mercato, on a déjà beaucoup discuté hier, je pense que l'équipe changera beaucoup, je ne peux pas vous donner un pourcentage, mais voilà, il y aura de nombreux changements, je pense que c'est normal puisque chaque coach a ses propres exigences, ses propres besoins », assure De Zerbi sur les nombreux changements à venir pour l’OM.

« Respecter la politique du club »

Le nouvel entraîneur de l’OM apporte quelques précisions sur sa manière de fonctionner pour le recrutement : « Je sais qu'au cours du mercato, on peut vouloir des joueurs, ce n'est pas toujours possible, mais je ferai toujours mon travail en respectant la politique du club. C'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière ». Le ton est donné pour la suite du mercato…