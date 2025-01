Mercato - OM : Coup de théâtre pour cette grosse signature ?

Pierrick Levallet

Après avoir mis la main sur Luiz Felipe, l’OM aurait prévu de poursuivre son recrutement sur le mercato. La direction phocéenne souhaiterait notamment offrir Danilo à Roberto De Zerbi. L’international brésilien se rapprochait toutefois de Naples ces derniers jours. Mais finalement, le défenseur de 33 ans pourrait opter pour une autre destination.

Après la signature de Luiz Felipe, l’OM n’aurait pas prévu d’en rester là sur le mercato. Le club phocéen scruterait le marché des transferts à la recherche de la moindre bonne affaire. Pablo Longoria et Medhi Benatia voudraient offrir de nouvelles solutions à Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison.

L'OM parie sur un jeune prodige ! À 17 ans, Robinio Vaz prépare déjà son envol dans le monde du foot. ⚽️

➡️ https://t.co/cxcPmjP9IO pic.twitter.com/25VZSrco8y — le10sport (@le10sport) January 19, 2025

L'OM garde un oeil sur Danilo...

Et dans cette optique, la direction de l’OM pourrait tenter un joli coup sur le mercato. Cet hiver, la formation olympienne aurait des vues sur Danilo. N’entrant plus dans les plans de Thiago Motta, le défenseur de 33 ans devrait très prochainement rompre son contrat. Le Brésilien se retrouverait ainsi libre, et pourrait s’engager à l’OM.

... qui se dirige vers un retour au Brésil ?

Ces derniers jours, Danilo semblait toutefois se rapprocher de Naples. Mais comme le rapporte le Corriere dello Sport, l’ancien du Real Madrid et de Manchester City pourrait changer d’avis. Flamengo n’aurait pas abandonné l’idée de le rapatrier et continuerait donc de pousser pour sa signature. Danilo pourrait se laisser tenter par un retour au Brésil. L’OM, de son côté, se tient à l’affût.