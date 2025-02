Mercato - OM : «Combien pour Mbappé ?», la question inattendue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l’OM vient de lâcher aux alentours de 20M€ pour boucler le transfert d’Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais, Pierre Ménès estime que cette recrue est beaucoup trop cher payée. Et il fait d’ailleurs un parallèle surprenant et inattendue entre le nouvel attaquant algérien de l’OM et Kylian Mbappé…

En quête d’un nouveau numéro 9 suite au départ d’Elye Wahi, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Amine Gouiri (24 ans), qui a débarqué la semaine dernière en provenance du Stade Rennais pour un transfert avoisinant les 20M€. L’international algérien va donc tenter de s’imposer à la pointe de l’attaque de l’OM, lui qui a fait une entrée en jeu plutôt convaincante dimanche contre l’OL (3-2). Mais Pierre Ménès a quand même un souci avec la signature de Gouiri…

« Je suis effaré du prix »

Selon lui, l’OM a beaucoup trop surpayé le transfert, et il s’embarque d’ailleurs dans une drôle de comparaison avec la valeur de Kylian Mbappé : « Je ne suis pas tant effaré que ça que Gouiri signe à Marseille, parce que c’est vrai que compte-tenu des finances dont disposait l’OM, il n’y avait pas forcément moyen d’avoir beaucoup mieux. Mais je suis effaré du prix quoi. 20M€ pour Gouiri, voilà quoi… Si tu mets 20M€ pour Gouiri, c’est combien pour Mbappé ? Tout est une question de proportion », lâche Pierre Ménès dans une vidéos sur sa chaine Youtube, Pierrot le foot.

Ménès critique l’instabilité de l’OM

Et Pierre Ménès poursuit en pointant du doigt le manque de stabilité chez les nouvelles recrues de l’OM qui mettent du temps à trouver leurs marques : « De toute façon, on voit bien qu’à Marseille il y a une lessiveuse en route en permanence. Les joueurs arrivent, au bout de 3 ou 4 mois ils sont pas performants, ils repartent. C’est le cas de Wahi ou Brassier. C’est la méthode Longoria, pour l’instant ça ne fonctionne pas trop mal, mais c’est difficile de construire quelque chose sur le long terme avec ça ». Amine Gouri est donc prévenu.