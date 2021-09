Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue estivale justifie son arrivée dans le projet McCourt !

Publié le 7 septembre 2021 à 9h30 par D.M.

Luan Peres a décidé, lors du dernier mercato estival, de prendre la direction de l'OM. Le défenseur central est revenu sur ce choix.

Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille, le mercato de l’OM a pris un accent sud-américain. De nombreux joueurs, notamment brésiliens, ont décidé de rejoindre la France durant le mois d’août à l’instar de Gerson, qui portait le maillot de Flamengo l’année dernière, ou encore de Luan Peres. Sous contrat avec Santos, le défenseur central a pris la décision de quitter le Brésil cet été pour rejoindre son ancien entraîneur à l’OM.

« Pour le club, pour Sampaoli, j'ai été tenté »