Mercato - OM : Cette piste à 12M€ sur le point de s’envoler ?

Publié le 8 août 2020 à 7h15 par A.C.

Suivi de près par l’Olympique de Marseille pour renforcer le secteur offensif, Gianluca Scamacca pourrait quitter Sassuolo... mais pas pour rejoindre l’OM.

En Italie, on parle de lui comme le nouveau Zlatan Ibrahimovic. Il faut dire que Gianluca Scamacca a un physique imposant (1,95m) et du talent à revendre. Cela n’aurait pas échappé à l’Olympique de Marseille. D’après TMW , le club phocéen apprécierait l’attaquant de Sassuolo, prêté cette saison à Ascoli et évalué à 12M€. Pourtant, du côté de La Provence on n’y croit pas une seconde. « Voir l’OM mettre douze millions d’euros sur un joueur ça relève tout simplement du fantasme, ce n’est juste pas possible » a expliqué Fabrice Lamperti, journaliste du quotidien marseillais. « Peut-être que c’est un joueur qu’ils suivent, mais en tout cas ce n’est pas un joueur qui peut débarquer au tarif qui est annoncé aujourd’hui ».

Direction Verona pour Scamacca ?