Mercato - OM : Benatia revient sur son échec à l'OM !

Publié le 26 mars 2022 à 1h30 par P.L.

Formé à l'OM, Medhi Benatia n'a pourtant joué aucun match sous les couleurs phocéennes en professionnel. Mais le Marocain ne regrette rien...

Aujourd’hui retraité, Medhi Benatia a connu quelques bonnes années dans sa carrière, l’ancien joueur étant passé par l’AS Roma, le Bayern Munich et la Juventus avant de tenter des aventures au Qatar et en Turquie pour terminer sa carrière. Mais le Marocain n’a jamais eu sa chance à l’OM alors qu’il y a été formé. L’homme aujourd’hui âgé de 34 ans a fait ses grands débuts dans le monde professionnel à Tours lors de la saison 2006-2007. Mais Medhi Benatia ne regrette pas de n’avoir fait aucune apparition sous les couleurs de l’OM.

« On ne m'a pas donné ma chance, mais ça m'a permis de partir et de faire nettement mieux que ce qui était prévu »