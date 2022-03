Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de Ligue 1 vient mettre des bâtons dans les roues de Longoria !

Publié le 25 mars 2022 à 18h45 par P.L.

Cherchant un successeur à Boubacar Kamara, l'OM songerait à Jordan Veretout. Cependant, un autre club de Ligue 1 serait aussi sur le coup.

Cet été, le mercato s’annonce plutôt mouvementé pour l’OM. Le club phocéen pourrait bien perdre Boubacar Kamara, dont le contrat expire en juin prochain. De ce fait, Pablo Longoria serait à la recherche d’un remplaçant pour le milieu défensif de 22 ans. Et le président marseillais pourrait bien aller piocher en Serie A puisque Jordan Veretout l’intéresserait. Le joueur aurait refusé la proposition de prolongation de l’AS Roma en début de saison et sa situation se serait rapidement dégradée depuis. Néanmoins, Pablo Longoria devra faire face à un autre club de Ligue 1 sur le dossier.

L’AS Monaco entre dans la danse pour Veretout

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, l’AS Monaco serait également intéressé par Jordan Veretout. De son côté, l’international tricolore devrait quitter l’AS Roma cet été puisqu’il n’entre plus vraiment dans les plans de José Mourinho. Pablo Longoria devrait donc faire face à la concurrence d’un autre club de Ligue 1 pour le milieu de terrain de 29 ans. À voir si l’OM parviendra à devancer les autres prétendants de Jordan Veretout cet été. Affaire à suivre.