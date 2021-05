Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage fort sur la dernière piste de Longoria !

Publié le 13 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Selon les dernières informations, l’OM s’intéresserait notamment à Christopher Wooh, en fin de contrat à Nancy. Et à 19 ans, le défenseur central disposerait d’un profil très intéressant.

Cet été, un grand remue-ménage devrait s’opérer à l’OM. Tandis que plusieurs joueurs partiront, il faudra alors les remplacer. Pablo Longoria va ainsi devoir s’activer pour trouver du sang neuf et quelques pistes existeraient d’ores et déjà, notamment du côté de la Ligue 2. Alors qu’un intérêt pour Amine Adli (Toulouse) et Ismaël Doukouré (Valenciennes) avait été évoqué, dernièrement, c’est la piste menant à Christopher Wooh, défenseur central de 19 ans de Nancy, qui a été révélée.

« Sa marge de progression est importante »