Mercato - OM : Ce message fort sur la dernière piste d'André Villas-Boas !

Publié le 30 juillet 2020 à 0h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de l’OM, Mijat Gacinovic pourrait bel et bien quitter l'Eintracht Francfort cet été en cas d’« offre satisfaisante ».

Avec peu de moyens, l’OM se montre tout de même actif sur le marché des transferts. En effet, Pape Gueye et Leonardi Balerdi ont déjà rejoint l’effectif d’André Villas-Boas. Mais un milieu marseillais semble proche du départ. Maxime Lopez pourrait quitter la Canebière cet été et rejoindre le FC Séville. Pour pallier cette possible perte, l'entraîneur portugais ciblerait le joueur de de l’Eintracht Francfort, Mijat Gacinovic (25 ans). L'international serbe pourrait donc poser ses valises sur la Canebière. Un scénario qui serait tout à fait envisageable…

« S'il y a des offres satisfaisantes, ils vendront »